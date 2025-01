Luchthaven Damascus dinsdag open voor internationale vluchten

DAMASCUS (ANP/AFP/DPA) - De luchthaven van Damascus gaat dinsdag weer open voor het commerciële internationale vliegverkeer, melden de Syrische luchtvaartautoriteiten. Dat viel stil tijdens de val van het regime van Bashar al-Assad op 8 december. Sinds 18 december zijn er wel binnenlandse vluchten geweest en zijn speciale vluchten van en naar het buitenland uitgevoerd, zoals met vliegtuigen met hulpgoederen of diplomaten.

Het verkeer was eerder al beperkt door westerse sancties en door conflicten van Assads regering met andere staten in de regio. Qatar Airways heeft aangekondigd dinsdag weer met vluchten, drie keer per week, van en naar Damascus te beginnen. De luchtvaartmaatschappij stopte met vliegen op Damascus na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011. Qatar is na Turkije het tweede land dat zijn ambassade in Damascus heeft heropend.