Ministerie van Justitie VS wil Google dwingen tot verkoop Chrome

SAN FRANCISCO (ANP) - Functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie willen Google-moederbedrijf Alphabet dwingen tot de verkoop van haar Chrome-browser. De functionarissen willen federale rechter Amit Mehta vragen datalicenties op te leggen aan moederbedrijf Alphabet. Hierdoor zal de kans ontstaan de online zoekmarkt en de opkomende industrie omtrent kunstmatige intelligentie (AI) opnieuw vorm te geven.

Een Amerikaanse rechter oordeelde in augustus dat Google zich illegaal een monopolie had toegeëigend op online zoekopdrachten. Google zou de antitrustwetgeving hebben overtreden door miljarden dollars uit te geven om een illegaal monopolie te creëren en 's werelds standaard zoekmachine te worden. De uitspraak in augustus was de eerste grote overwinning voor de Amerikaanse federale autoriteiten die de marktdominantie van Big Tech willen aanpakken.

Google heeft zo'n 90 procent van de online zoekmarkt in handen.