Berendsen: repatriëren uit Midden-Oosten kan momenteel niet

DEN HAAG (ANP) - Het is op dit moment niet mogelijk om Nederlanders die het Midden-Oosten willen verlaten wegens de oorlog in Iran te repatriëren, meldde minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) maandagmiddag. Het luchtruim is namelijk gesloten. "Als je mensen naar huis wil brengen, wil je dat wel op een veilige manier doen. Op dit moment zijn die opties er nog niet en we kijken hoe snel we dat voor elkaar kunnen krijgen", aldus de CDA-bewindsman.

Hij houdt de optie dat er repatriëringsvluchten worden georganiseerd wel nadrukkelijk open. "We sluiten geen enkele mogelijkheid uit, dus we bereiden ons voor op iedere optie." Maar de minister wil niet specificeren welke opties precies.