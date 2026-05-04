Ministers EU: gesprek met VS gewenst maar ook voorbereid op actie

BRUSSEL (ANP) - EU-landen willen in gesprek blijven met de Verenigde Staten over de handelsdeal, maar zijn ook bereid te kijken naar eventuele maatregelen tegen de verhoogde importtarieven van 25 procent voor auto's. Dat stelden meerdere ministers van Financiën voorafgaand aan een vergadering van de eurolanden in Brussel.

"We willen geen escalatie, we willen het eens worden over een gemeenschappelijke koers met de Amerikanen. Maar wij in Europa zijn ook voorbereid en nauw gecoördineerd," zei de Duitse minister Lars Klingbeil.

"We hebben in de Groenland-kwestie gezien dat het goed is als wij Europeanen voorbereid en eensgezind zijn", zei hij. Tijdens de dreiging van Amerikaanse president Donald Trump begin dit jaar om Groenland te annexeren, sprak de EU over mogelijke inzet van de zogenoemde handelsbazooka om Amerikaanse handel uit de EU te weren.

Volgens de Spaanse minister Carlos Cuerpo (Economie) heeft de EU het volste recht om te reageren als de VS zich niet aan het handelsakkoord houden. Hij hoopt wel nog altijd dat Trump de handelsdeal zal nakomen.

"Het is heel vreemd dat een van de partners aan tafel op een bepaald moment zijn voorwaarden wijzigt", aldus de Belgische minister Vincent Van Peteghem (Begroting). "Ik ben er vrijwel van overtuigd dat het belangrijk is dat we ons aan de afspraak houden. Dat geldt voor Europa, maar zeker ook voor de Verenigde Staten."

De Franse minister Roland Lescure (Financiën) zei "door het lawaai heen te willen kijken" van de dreigingen van Trump. "Wij zijn bereid deze overeenkomst te goeder trouw na te komen en hopen dat iedereen er hetzelfde over denkt."