Ministers eurolanden dragen Kroaat voor als vicepresident ECB

BRUSSEL (ANP) - De ministers van Financiën van de eurolanden dragen de Kroaat Boris Vujčić voor als vicepresident van de ECB. Dat hebben zij maandag tijdens een vergadering in Brussel besloten, melden EU-bronnen. Er waren zes kandidaten om de huidige vicepresident Luis de Guindos op te volgen. Zijn mandaat loopt eind mei af.

De aanbeveling van de ministers moet door de EU-regeringsleiders van de eurolanden worden bekrachtigd. Daarvoor is een gekwalificeerde meerderheid vereist, van minstens 16 van de 21 landen van de eurozone die ten minste 65 procent van de bevolking van de eurozone vertegenwoordigen.

Voordat een definitief besluit wordt genomen, worden de ECB en het Europees Parlement geraadpleegd.

De andere kandidaten kwamen uit Portugal, Letland, Estland, Finland en Litouwen.