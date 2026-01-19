Omroep: Canada overweegt militairen naar Groenland te sturen

Canada overweegt een klein aantal militairen te laten deelnemen aan militaire oefeningen op Groenland. Dat meldt de Canadese publieke omroep CTV op basis van overheidsbronnen. Een definitieve beslissing zou nog niet zijn genomen.

Meerdere Europese landen stuurden afgelopen dagen al kleine militaire delegaties naar het door de Verenigde Staten begeerde Deense eiland. Dat kwam hen te staan op een Amerikaanse importheffing van 10 procent, die moet ingaan op 1 februari. Onder de getroffen landen is ook Nederland, dat twee militairen stuurde voor een korte verkenningsmissie.

Volgens Sky News zou de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek met de Britse premier Keir Starmer hebben gezegd dat hij over die inzet "mogelijk verkeerd is geïnformeerd". De Amerikaanse leider schreef eerder op zijn platform Truth Social dat de landen "om onbekende redenen" militairen hadden gestuurd. Hij voegde eraan toe dat de landen "een gevaarlijk spel" speelden met de VS.