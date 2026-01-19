ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omroep: Canada overweegt militairen naar Groenland te sturen

Samenleving
door Dirk Kruin
maandag, 19 januari 2026 om 19:13
bijgewerkt om maandag, 19 januari 2026 om 19:47
anp190126185 1
Canada overweegt een klein aantal militairen te laten deelnemen aan militaire oefeningen op Groenland. Dat meldt de Canadese publieke omroep CTV op basis van overheidsbronnen. Een definitieve beslissing zou nog niet zijn genomen.
Meerdere Europese landen stuurden afgelopen dagen al kleine militaire delegaties naar het door de Verenigde Staten begeerde Deense eiland. Dat kwam hen te staan op een Amerikaanse importheffing van 10 procent, die moet ingaan op 1 februari. Onder de getroffen landen is ook Nederland, dat twee militairen stuurde voor een korte verkenningsmissie.
Volgens Sky News zou de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek met de Britse premier Keir Starmer hebben gezegd dat hij over die inzet "mogelijk verkeerd is geïnformeerd". De Amerikaanse leider schreef eerder op zijn platform Truth Social dat de landen "om onbekende redenen" militairen hadden gestuurd. Hij voegde eraan toe dat de landen "een gevaarlijk spel" speelden met de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

Loading