ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minste ziekmeldingen in januari in vijf jaar door late griepgolf

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 9:51
anp190226084 1
SON (ANP) - Het aantal ziekmeldingen in januari is in vijf jaar niet zo laag geweest. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, die gezamenlijk verzuimregelingen voor zo'n miljoen Nederlandse werknemers voorzien. Dat komt voornamelijk omdat de griepepidemie dit jaar relatief laat is begonnen.
Het verzuim in januari is licht gestegen ten opzichte van een maand eerder. In januari kwamen er 69 ziekmeldingen per duizend werknemers binnen. In december waren dit er nog 53. Ondanks die lichte stijging ligt het aantal ziekmeldingen op het laagste niveau sinds 2021.
De schommeling van verzuim in de wintermaanden valt volgens Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken en bedrijfsarts bij ArboNed, binnen het normale seizoenspatroon. "Sommige winters start de griepgolf vroeg, andere later. Griepachtige klachten nemen in de winter echter vrijwel altijd toe."
Naar verwachting zullen de verzuimcijfers in februari, vooral na de voorjaarsvakantie, verder oplopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

135310136_m

Als het water zakt bij Groenland, stijgt het gevaar elders

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

ANP-543127823

Werken positieve affirmaties echt? Dit zeggen psychologen

Loading