Minste ziekmeldingen in januari in vijf jaar door late griepgolf

SON (ANP) - Het aantal ziekmeldingen in januari is in vijf jaar niet zo laag geweest. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, die gezamenlijk verzuimregelingen voor zo'n miljoen Nederlandse werknemers voorzien. Dat komt voornamelijk omdat de griepepidemie dit jaar relatief laat is begonnen.

Het verzuim in januari is licht gestegen ten opzichte van een maand eerder. In januari kwamen er 69 ziekmeldingen per duizend werknemers binnen. In december waren dit er nog 53. Ondanks die lichte stijging ligt het aantal ziekmeldingen op het laagste niveau sinds 2021.

De schommeling van verzuim in de wintermaanden valt volgens Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken en bedrijfsarts bij ArboNed, binnen het normale seizoenspatroon. "Sommige winters start de griepgolf vroeg, andere later. Griepachtige klachten nemen in de winter echter vrijwel altijd toe."

Naar verwachting zullen de verzuimcijfers in februari, vooral na de voorjaarsvakantie, verder oplopen.