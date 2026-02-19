Terugroepactie babyvoeding drukt op verwachte groei Nestlé

VEVEY (ANP) - De grootschalige terugroepactie van babyvoeding door Nestlé heeft een negatieve invloed op de verwachte omzetgroei van het voedingsconcern. Nestlé heeft in tientallen landen, waaronder Nederland, babyvoeding uit de schappen gehaald om de mogelijke aanwezigheid van de giftige stof cereulide. Die kan leiden tot braken en diarree.

Nestlé rekent erop dat de omzet dit jaar met 3 tot 4 procent stijgt op eigen kracht. Daarbij is de verwachte impact van teruggehaalde babyvoeding en voorraadtekorten door de terugroepactie al meegenomen; die drukten op de prognose. Extra impact is nog onduidelijk en zou de groeiverwachting naar de onderkant van de bandbreedte kunnen duwen, meldt het bedrijf.

De terugroepactie is afgerond en Nestlé richt zich nu naar eigen zeggen op het aanvullen van de voorraden. De productie is in alle Nestlé-fabrieken die babyvoeding maken hervat. Daarbij wordt gebruikgemaakt van andere leveranciers en worden uitgebreide tests gedaan voor, tijdens en na de productie.