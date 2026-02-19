ECONOMIE
Kenia: meer dan duizend Kenianen vechten voor Rusland in Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 9:49
anp190226083 1
NAIROBI (ANP/AFP) - Meer dan duizend Kenianen zijn voor Rusland gaan vechten in Oekraïne. Dat komt naar voren in een inlichtingenrapport dat is gepresenteerd aan het Keniaanse parlement.
Er zijn al langer berichten dat mannen uit Afrikaanse landen naar Rusland worden gelokt met de belofte van lucratieve baantjes. Ze zouden vervolgens worden gedwongen om in Oekraïne te gaan vechten.
Uit een gezamenlijk onderzoek van Keniaanse diensten komt naar voren dat het gaat om veel meer Kenianen dan eerder is geschat. Zij zouden met een toeristenvisum via landen als Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten reizen.
Kenia heeft het onacceptabel genoemd dat eigen burgers als "kanonnenvoer" worden gebruikt. Minister van Buitenlandse Zaken Musalia Mudavadi gaat komende maand naar Moskou om de kwestie te bespreken.
