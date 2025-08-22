NEC laat aanvaller Olden Larsen teruggaan naar Noorwegen

NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft afscheid genomen van aanvaller Lars Olden Larsen. De 26-jarige Noor vertrekt per direct op huurbasis naar Tromsø IL in zijn geboorteland. De huurperiode loopt tot 1 januari. Er is een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst.

"Gezien de geringe kans op speeltijd bij NEC zijn we voor alle partijen blij dat we tot deze oplossing zijn gekomen", zei directeur spelerszaken Carlos Aalbers op de site van NEC. "Voor Lars is dit een kans om in zijn thuisland weer veel minuten te maken en een belangrijke rol te vervullen."

Olden Larsen speelde sinds de zomer van 2023 voor NEC. Hij kwam tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte.