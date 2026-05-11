MKB-voorman Jacco Vonhof wordt voorzitter van Deltalinqs

Economie
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 22:00
DEN HAAG (ANP) - Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland, wordt de nieuwe voorzitter van Deltalinqs. Dat is de ondernemersvereniging voor bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Eind vorig jaar werd bekend dat Victor van der Chijs, destijds voorzitter van Deltalinqs, per maart zou vertrekken om een nieuwe universiteit in Dubai op te gaan zetten.
Vorige maand werd bekend dat Vonhof na bijna acht jaar weggaat bij MKB-Nederland. Hij wordt opgevolgd bij de ondernemersorganisatie door Marijke Vuik, de huidige voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
"De Rotterdamse haven spreekt bij iedereen tot de verbeelding. De bedrijven in de haven voorzien ons van alles wat dagelijks nodig is. Van stroom, halffabricaten en brandstoffen tot voeding", zegt Vonhof in een toelichting op zijn benoeming. Hij krijgt geen makkelijke taak, want bedrijven in de Rotterdamse haven hebben het moeilijk door hoge energieprijzen, strenger klimaat- en milieubeleid en groeiende internationale concurrentie.
Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij 'routine-ingreep': patiënt (70) overlijdt in Florida

Nieuwe kankerbehandeling maakt wetenschappers enthousiast: "We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien"

Toerisme: de 10 meest bezochte landen

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

Waarom zijn Griekse eilandhuizen blauw en wit?

