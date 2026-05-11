Netanyahu ziet EU-sancties voor kolonisten als 'moreel bankroet'

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de EU-sancties voor gewelddadige kolonisten afgedaan als het "moreel bankroet" van de Europese Unie. In een verklaring van zijn kantoor op X staat dat de Europeanen op deze manier de kolonisten op de Westelijke Jordaanoever gelijkstellen aan Hamas.

Israël bezet de Westoever sinds 1967. Sindsdien hebben kolonisten daar nederzettingen gebouwd, die volgens de Verenigde Naties illegaal zijn. Ondanks internationale kritiek neemt het aantal nederzettingen nog steeds elk jaar toe. Daarnaast worden Palestijnse dorpen afgebroken en burgers verdreven. Daarbij komen regelmatig mensen om het leven. Volgens de VN werden vorig jaar 230 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gedood door Israëlische kolonisten en troepen.

Netanyahu stelt dat Joden het recht hebben om te leven in Judea en Samaria, zoals de Israëliërs de Westoever noemen. De premier zegt de Joodse kolonisten te beschermen.