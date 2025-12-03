ECONOMIE
Mobiele storing bij telecomaanbieder Odido

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 11:58
anp031225136
DEN HAAG (ANP) - Telecomaanbieder Odido kampte woensdagochtend met een storing bij het mobiele netwerk. Volgens een woordvoerder van Odido is de technische storing inmiddels verholpen. Er was volgens de zegsman geen sprake van een cyberaanval. Hij spreekt van een "vervelende situatie" door de storing.
Op de website Allestoringen.nl kwamen duizenden meldingen binnen van gebruikers over de storing die ook bij de dochtermerken Ben en Simpel van Odido speelde.
Op de website van Odido zelf werd eveneens melding gemaakt van de storing. "Momenteel kun je problemen ervaren met het mobiele netwerk op verschillende plekken in Nederland. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak én de oplossing. In dit topic houden we je op de hoogte", schreef het bedrijf.
Odido heeft dit jaar al vaker te maken gehad met storingen bij mobiel internet en bellen.
