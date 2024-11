Modebedrijf Burberry ziet verkoop wereldwijd kelderen

LONDEN (ANP) - Het Britse modebedrijf Burberry heeft de verkoop in de afgelopen twee kwartalen zien kelderen. In alle regio's was er minder vraag naar de trenchcoats en kleding met het kenmerkende Burberry-ruitmotief. Als gevolg daarvan liep de omzet flink terug en noteerde het bedrijf een verlies.

In de eerste helft van zijn gebroken boekjaar, dat eindigde op 28 september, realiseerde Burberry bijna 1,1 miljard Britse pond (ongeveer 1,3 miljard euro) aan omzet. Dat is 22 procent minder dan een jaar eerder. De kosten overtroffen de opbrengsten, wat resulteerde in een operationeel verlies van 53 miljoen pond. Een jaar eerder boekte Burberry nog een winst van 223 miljoen pond.

De verkopen liepen de afgelopen zes maanden in alle regio's terug, maar het sterkst in de regio Azië-Pacific, waar Burberry een daling van 25 procent zag. Deze regio vormt bovendien de grootste afzetmarkt voor de onderneming uit Londen. De regio waar Europa onder valt, presteerde het best, maar ook hier verkocht Burberry 13 procent minder van zijn modeartikelen.