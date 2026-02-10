ECONOMIE
Modemerk Gucci ziet omzet dalen door minder verkoop luxegoederen

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 8:34
anp100226062 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Italiaanse modemerk Gucci heeft vorig jaar minder luxegoederen verkocht. Het modehuis is het belangrijkste merk van het luxeconcern Kering. Dat Franse concern, ook eigenaar van Yves Saint Laurent en Bottega Veneta, boekte vorig jaar een lagere omzet.
De populariteit van Gucci-producten zoals tassen, riemen en zonnebrillen neemt al een aantal jaar af. Economische onzekerheid zorgt voor minder vraag naar luxeproducten, vooral vanuit China. Het Italiaanse modemerk verkocht in het laatste kwartaal van vorig jaar 10 procent minder. Dat was wel iets beter dan analisten van Bloomberg hadden verwacht. De omzet van Gucci daalde vorig jaar 22 procent.
De omzet van Kering was vorig jaar 13 procent lager. Volgens topman van Kering Luca de Meo tonen de prestaties in 2025 niet "het ware potentieel van de groep". De Meo staat sinds september aan de leiding van het luxeconcern. In april presenteert hij zijn plannen voor de toekomst. Hij wil terugkeren naar groei.
