Rabobank boekt op een na hoogste winst ooit ondanks handelsonrust

UTRECHT (ANP) - Rabobank heeft vanwege alle geopolitieke onzekerheid in de wereld meer geld apart gezet voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Desondanks heeft de bank 2025 afgesloten met zijn op een na hoogste winst ooit.

Rabobank stopte 764 miljoen euro in de stroppenpot, waar een jaar eerder nog sprake was van 468 miljoen euro aan kosten voor kredietverliezen. "Je kijkt natuurlijk wat er kan gebeuren in de wereld. Het is best wel fragiel nu", legt financieel topman Bas Brouwers uit.

Bij een verdere escalatie van de handelsstrijd met veel nieuwe handelsbarrières zouden handelsstromen en ook klanten van de bank kunnen worden geraakt. Dergelijke scenario's heeft Rabobank meegenomen in zijn modellen. Tot nu toe merkt de bank evenwel niet dat veel klanten in de problemen komen.

Onderaan de streep bleef vorig jaar bijna 5 miljard euro winst over, na de recordwinst van 5,2 miljard euro in 2024. De bank profiteerde van aanhoudende groei van de leningenportefeuille en haalde ook meer inkomsten uit provisies en commissies.