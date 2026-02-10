Trump verwacht hoge economische groei van Fed-kandidaat Warsh

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat zijn kandidaat voor het voorzitterschap van de Federal Reserve de economie kan aanwakkeren tot een groei van 15 procent. Deze zeer optimistische verwachting onderstreept de druk waaronder Kevin Warsh, de Fed-kandidaat van Trump, komt te staan als zijn aanstelling wordt bevestigd door de Senaat.

Als Warsh "het werk doet waar hij toe in staat is", dan "kunnen we met 15 procent groeien, ik denk zelfs meer", zei Trump in een interview met Fox Business. "Ik denk dat hij geweldig zal zijn, en hij is echt een topmens."

Het was niet helemaal duidelijk of Trump verwees naar groei op jaarbasis of een andere maatstaf. De Amerikaanse economie, die dit jaar naar verwachting met 2,4 procent zal groeien, is de afgelopen vijf decennia gemiddeld met 2,8 procent per jaar gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, is sinds de jaren vijftig slechts een paar keer met meer dan 15 procent gestegen.