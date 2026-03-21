Moeder ChatGPT wil personeelsbestand verdubbelen, schrijft FT

Economie
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 15:43
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - ChatGPT-moederbedrijf OpenAI heeft plannen om het aantal medewerkers dit jaar bijna te verdubbelen. Op die manier hoopt de Amerikaanse pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) concurrentie van bedrijven als Anthropic en Google het hoofd te bieden, schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.
Nu werken er nog ongeveer 4500 mensen. Dat zouden er zo'n 8000 moeten worden. Het bedrijf heeft vooral voor productontwikkeling, onderzoek en verkoop meer mensen nodig. OpenAI heeft de laatste tijd ook al een aantal kleine overnames aangekondigd. De onderneming heeft tevens nieuwe kantoorruimte in San Francisco gehuurd om het groeiende aantal medewerkers te huisvesten.
De wervingsplannen komen te midden van een race met concurrenten om zakelijke klanten aan te trekken om AI-assistenten voor te maken. AI-modellen kunnen steeds complexere taken uitvoeren, van het analyseren van bedrijfsresultaten tot het schrijven van code en het genereren van realistisch ogende beelden en video's.
