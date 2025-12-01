ECONOMIE
Moeder Essent: Duitsland moet vertragen met wind- en zonnestroom

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 8:51
ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - De topman van E.ON, het Duitse moederbedrijf van Essent en Energiedirect.nl, vindt dat Duitsland het tempo van de uitbreiding van wind- en zonne-energie moet vertragen. Volgens Leonhard Birnbaum hebben de stroomnetten in Duitsland moeite om de toename van nieuwe hernieuwbare projecten aan te kunnen. Dat heeft hij gezegd in de Süddeutsche Zeitung.
Birnbaum schetst een scenario dat lijkt op de problemen met het overvolle stroomnet in Nederland. Het elektriciteitssysteem van Duitsland bereikt volgens hem in verschillende regio's zijn fysieke grenzen. Hij wijst erop dat de kosten voor huishoudens intussen stijgen, aangezien netbeheerders compensatie betalen aan afgeschakelde wind- en zonneparken.
"De hernieuwbare energiebronnen hebben gewonnen - ze leveren al meer dan 60 procent van onze elektriciteit", aldus Birnbaum. "Op dit moment heeft het geen zin meer om nieuwe capaciteit massaal te subsidiëren, vooral niet als een extra windturbine kosten toevoegt, maar nauwelijks voordeel oplevert."
