ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GroenLinks-PvdA en CDA willen ook regionale zenders op NPO Start

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 8:24
anp011225056 1
DEN HAAG (ANP) - Het moet mogelijk worden om de 13 regionale publieke zenders te bekijken op NPO Start, vinden GroenLinks-PvdA en CDA. De partijen pleiten ervoor om de Mediawet aan te passen, zodat mensen de regionale zenders live kunnen bekijken op de streamingdienst van de publieke omroep en gemiste programma's kunnen terugkijken.
"Een betere vindbaarheid van programma's verstevigt de positie van de regionale publieke omroepen", lichten Kamerleden Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) en Harmen Krul (CDA) toe. Zij merken op dat jongeren en ook mensen in andere leeftijdsgroepen steeds vaker online televisiekijken en willen beter aansluiten bij die behoefte.
Volgende week is een debat over media en dan willen de Kamerleden demissionair minister Gouke Moes (Cultuur, BBB) oproepen om de wijziging uiterlijk in 2027 in te voeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

shutterstock_2291493661

Altijd bang om fouten te maken? Dit zegt de wetenschap over een (te) strenge opvoeding

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

shutterstock_2648983731

Zuurkool tegen verlegenheid? Wat de wetenschap echt zegt

Loading