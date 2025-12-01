GroenLinks-PvdA en CDA willen ook regionale zenders op NPO Start

DEN HAAG (ANP) - Het moet mogelijk worden om de 13 regionale publieke zenders te bekijken op NPO Start, vinden GroenLinks-PvdA en CDA. De partijen pleiten ervoor om de Mediawet aan te passen, zodat mensen de regionale zenders live kunnen bekijken op de streamingdienst van de publieke omroep en gemiste programma's kunnen terugkijken.

"Een betere vindbaarheid van programma's verstevigt de positie van de regionale publieke omroepen", lichten Kamerleden Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) en Harmen Krul (CDA) toe. Zij merken op dat jongeren en ook mensen in andere leeftijdsgroepen steeds vaker online televisiekijken en willen beter aansluiten bij die behoefte.

Volgende week is een debat over media en dan willen de Kamerleden demissionair minister Gouke Moes (Cultuur, BBB) oproepen om de wijziging uiterlijk in 2027 in te voeren.