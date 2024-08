Moederbedrijf AliExpress merkt zuinigheid bij Chinese consument

HANGZHOU (ANP/BLOOMBERG) - Alibaba, het moederbedrijf van onder meer de Chinese webwinkel AliExpress, merkt dat veel mensen in China zuiniger zijn geworden. Het tech- en webwinkelconcern boekte het vorige kwartaal een iets hogere omzet, maar hield onder de streep een flink lagere winst over.

Om de verkopen aan te jagen heeft Alibaba flinke kortingen op zijn producten gegeven. Maar het lijkt erop dat deze niet zoveel hebben geholpen als gehoopt.

De omzet steeg met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 243,2 miljard yuan, omgerekend zo'n 30,9 miljard euro. Daarmee vielen de opbrengsten lager uit dan de 249,9 miljard yuan die kenners in doorsnee hadden verwacht. De nettowinst daalde met 27 procent en kwam afgelopen kwartaal uit op 24,3 miljard yuan. Dat is bijna 3,1 miljard euro.