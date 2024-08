Palestijnse president Abbas kondigt bezoek aan Gaza aan

ANKARA (ANP/AFP/DPA) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft aangekondigd dat hij de Gazastrook gaat bezoeken. "Ik ga zelfs als het me mijn leven kost. Onze levens zijn niet meer waard dan kinderlevens", verklaarde hij in het Turkse parlement.

Abbas zei dat andere Palestijnse leiders hem zullen vergezellen in de Gazastrook. Dat kustgebied wordt bestuurd door Hamas, een rivaal van zijn Fatahbeweging. Abbas is zelf gevestigd op de Westelijke Jordaanoever. Zijn mededeling over het beoogde bezoek volgt op het bericht dat het dodental in Gaza inmiddels is opgelopen tot meer dan 40.000.

De 88-jarige Palestijnse president kreeg applaus in het Turkse parlement. Hij was eerder deze week al ontvangen door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Russische leider Vladimir Poetin. Erdogan pleitte voor meer internationale inspanningen om een wapenstilstand af te dwingen in de Gazastrook.