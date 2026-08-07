Moederbedrijf Biscoff-koekjes steekt half miljard in fabrieken

LEMBEKE (ANP) - Lotus Bakeries, bekend van de Biscoff-speculoos, ziet de vraag naar zijn koekjes toenemen en investeert tot 2030 minstens 500 miljoen euro in drie fabrieken. De omzet van het moederbedrijf van onder meer Snelle Jelle nam het afgelopen halfjaar toe, mede door een gestegen vraag naar de Biscoff-koekjes en de repen van TREK en nākd.

De omzet van het Belgische koekjesconcern is in de afgelopen zes maanden met 14 procent toegenomen tot 749 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam ruim 23 procent hoger uit op 98 miljoen euro.

In de Verenigde Staten breidt Lotus de fabriek voor het maken van Biscoff-koekjes en speculoospasta uit. Die extra capaciteit moet in 2029 beschikbaar zijn. In Thailand is een nieuwe fabriek in gebruik genomen en zijn de werkzaamheden voor een uitbreiding begonnen. Ook in België wordt er gebouwd om de productiecapaciteit te verhogen. Die drie plannen zijn samen het grootste investeringsprogramma van het koekjesbedrijf ooit, meldt het Belgische concern.