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Oekraïne valt Wildberries-locatie aan in Jekaterinenburg

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 8:49
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MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Jekaterinenburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne.
Volgens Wildberries ontstond er brand en konden alle medewerkers in veiligheid worden gebracht. De gouverneur van de regio zegt dat drie drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen.
Oekraïne heeft sinds half juli ongeveer twintig locaties van Wildberries aangevallen. Complete panden met goederen zijn verwoest en het uitgebreide bezorg- en distributienetwerk is verstoord. Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland en wordt vaak de Russische versie van Amazon genoemd.
Kyiv stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. In het brede winkelaanbod komen spullen voor die militairen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld nachtkijkers en helmen. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt.
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