Moederbedrijf Bruna verkoopt Van Ditmar Boeken

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 15:52
UTRECHT (ANP) - Audax heeft Van Ditmar Boeken verkocht aan een investeringsfonds. Audax, moederbedrijf van winkelketens Bruna en Readshop, werd begin dit jaar overgenomen door Lector Capital. Na een evaluatie van het portfolio is besloten de boekentak af te stoten.
Van Ditmar Boeken helpt uitgeverijen en boekverkopers met de verkoop en promotie van Engels- en anderstalige boeken. Het maakte sinds 1988 onderdeel uit van Audax, maar wordt nu verkocht aan June 15 Investments.
"Met de verkoop van Van Ditmar maken we een duidelijke strategische keuze", zegt de topman van Lector Capital, Paul Sies. Hij is verantwoordelijk voor de herstructurering van Audax. Na de overname gaat Audax zich richten op vijf kerngebieden: winkels, media, reizen, distributie en data. Binnen die nieuwe strategie moet bruna.com het grootste platform van de Benelux worden waar winkels, media en reizen samenkomen.
Met de overname in januari kwam er voor Audax een einde aan een onzekere periode door de in coronatijd opgebouwde schulden.
