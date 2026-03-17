Advocaten: Promes geeft steken met mes familielid toe

dinsdag, 17 maart 2026 om 15:43
bijgewerkt om dinsdag, 17 maart 2026 om 15:54
Oud-topvoetballer Quincy Promes (34) heeft toegegeven dat hij tijdens een feest in Abcoude een ver familielid "eenmaal met een zakmesje heeft gestoken". Dat zei een van de advocaten van Promes dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen hem. Promes heeft volgens raadsvrouw Carry Knoops zijn eerdere stilzwijgen doorbroken en "voor het eerst echt openheid van zaken gegeven".
Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes van grootschalige cocaïnesmokkel en van de steekpartij. Voor beide zaken legde de rechtbank hem in totaal 7,5 jaar cel op.
Volgens zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops heeft Promes niets met de cocaïnesmokkel te maken. Het advocatenpaar staat hem sinds kort bij.
Eerder werd het slachtoffer van de steekpartij als een neef van Promes omschreven. Volgens zijn advocaten betrof het geen neef, maar een "ver verwijderd familielid". De man zou tijdens het feest in juli 2020 juwelen hebben gestolen, met ruzie en geweld tot gevolg.
