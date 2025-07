Moederbedrijf Douwe Egberts flink hoger op Damrak na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - JDE Peet's behoorde woensdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick is optimistischer geworden over 2025, na een sterke groei in de eerste jaarhelft. Die groei was bijna volledig toe te schrijven aan prijsverhogingen van 21,5 procent. Topman Rafa Oliveira stelde zeer tevreden te zijn met de resultaten. Het aandeel werd ruim 10 procent hoger gezet.

De algehele stemming op het Damrak bleef terughoudend. Naast de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten houden beleggers de ontwikkelingen rond de handelstarieven in de gaten. Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 909,54 punten. Chemicaliëndistributeur IMCD (min 10 procent) was de grootste verliezer in de hoofdindex na tegenvallende resultaten.