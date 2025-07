Tennisster Lamens bereikt derde ronde in Montreal

MONTREAL (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft de derde ronde bereikt van het hoogaangeschreven toernooi van Montreal. De nummer 64 van de wereld won in Canada in drie sets van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, die 53 plaatsen hoger staat. De setstanden waren 6-2 1-6 6-3.

Lamens maakt in Montreal haar rentree na haar nederlaag in de tweede ronde van Wimbledon tegen de Russische Jekaterina Aleksandrova. De speelster uit Berkel en Rodenrijs treft in de volgende ronde de Chinese Zhu Lin, die twee jaar geleden nog even de nummer 31 van de wereld was, maar ver is afgezakt. Op de weg terug versloeg Zhu in Montreal in de tweede ronde de als twaalfde geplaatste Russische Ekaterina Alexandrova in drie sets. Het was haar eerste overwinning op een speelster uit de top 20 sinds bijna twee jaar.