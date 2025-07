Moederbedrijf Douwe Egberts profiteert van sterke prijsstijgingen

AMSTERDAM (ANP) - JDE Peet's, het bedrijf achter merken als Douwe Egberts en Pickwick, is optimistischer geworden over de jaarresultaten voor 2025, nadat het in de eerste helft van het jaar de prijzen met meer dan 20 procent had verhoogd.

JDE Peet's boekte in de eerste jaarhelft een omzet van ruim 5 miljard euro, 22,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die groei was bijna volledig toe te schrijven aan prijsverhogingen van 21,5 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat kwam uit op bijna 1,7 miljard euro, ruim 2 procent meer dan vorig jaar.

Volgens het concern stegen de prijzen van ongebrande koffiebonen in de eerste jaarhelft met gemiddeld 60 procent. JDE Peet's zegt daarbij "alleen onvermijdelijke kostenstijgingen" door te berekenen aan de consument.

"We zijn zeer tevreden met onze resultaten over de eerste helft van het jaar", zegt topman Rafa Oliveira in een toelichting. Hij voorziet een omzetgroei dit jaar van ruim in de dubbele cijfers.