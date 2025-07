Aantal vacatures in Nederland neemt verder af, ziet het CBS

DEN HAAG (ANP) - Het aantal vacatures in Nederland is het tweede kwartaal met 7000 afgenomen, terwijl het aantal werklozen met 4000 is gedaald. De spanning op de arbeidsmarkt bleef daardoor nagenoeg gelijk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor elke 100 werklozen waren er 101 openstaande vacatures.

Volgens het statistiekbureau daalt het aantal vacatures al drie jaar bijna ieder kwartaal. Dat komt doordat er minder nieuwe vacatures bijkomen. Dit waren er de voorbije periode 347.000, 19.000 minder dan een kwartaal eerder.

Eind tweede kwartaal stonden in totaal 389.000 vacatures open. Er was vooral veel vraag naar mensen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en de handel. Deze bedrijfstakken waren goed voor ruim de helft van alle vacatures.

De grootste afname merkte het CBS in de horeca. Daar ging het aantal openstaande plekken met 3000 omlaag naar 26.000. In de zorg nam het aantal juist met zo'n duizend toe. Daar stonden eind tweede kwartaal 68.000 vacatures open.