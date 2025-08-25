ECONOMIE
Trump tekent decreet voor vervolging mensen die vlag verbranden

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 17:51
WASHINGTON (ANP) - Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, kunnen mensen voortaan niet meer ongestraft de nationale vlag in brand steken. Hij heeft een presidentieel decreet getekend om mensen die de Amerikaanse vlag verbranden te laten vervolgen, maar het is niet zeker of dat juridisch houdbaar is.
Het vernietigen van de Amerikaanse vlag was in de meeste staten verboden, totdat het Hooggerechtshof in 1989 bepaalde dat die daad onder de vrijheid van meningsuiting valt. Sindsdien was het een beschermde actie die niet strafbaar was.
Dat stoorde Trump, zei hij bij het ondertekenen van het decreet. Volgens hem zetten mensen daarmee aan tot geweld en rellen en is het een belediging van het land.
Het verbranden van de vlag is op zichzelf nog steeds niet strafbaar, maar Trump heeft zijn minister van Justitie opdracht gegeven om per zaak te bekijken of die persoon voor andere misdrijven kan worden vervolgd, zoals het verstoren van de openbare orde of aanzetten tot geweld.
