Moederbedrijf Facebook stijgt op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Meta Platforms behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het concern, dat ook eigenaar is van WhatsApp, profiteerde vooral van een groei van de advertentie-inkomsten. Volgens topman en oprichter Mark Zuckerberg heeft het bedrijf een sterk kwartaal achter de rug. Ook ligt Meta AI volgens hem op schema om tegen het einde van het jaar de meest gebruikte AI-assistent ter wereld te zijn.

Meta gebruikt kunstmatige intelligentie om advertenties beter onder de aandacht van geïnteresseerde gebruikers te brengen. Dit heeft de winstgevendheid van de lucratieve reclamedivisie verhoogd. Het bedrijf profiteerde afgelopen kwartaal ook van besparingen door de duizenden ontslagen die eerder waren aangekondigd, en gaf ook een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Het aandeel steeg 9 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 41.020 punten en de brede S&P 500-index klom 0,5 procent tot 5551 punten. De Nasdaq won 0,4 procent tot 17.674 punten. De techgraadmeter steeg een dag eerder al 2,6 procent, mede door een fors koersherstel van bijna 13 procent voor Nvidia. Dat AI-chipbedrijf ging nu 1,3 procent vooruit.