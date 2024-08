Ebusco nog iets meer dan 1 euro per aandeel waard

DEURNE (ANP) - Door zorgen over het voortbestaan is de beurskoers van de elektrische bussenfabrikant Ebusco donderdag opnieuw hard omlaaggegaan, tot vlak boven de 1 euro per aandeel. "Het is een drama geworden. Je bent op een punt gekomen dat mensen zeggen: ik schop het aandeel eruit, ik wil er niets meer mee te maken hebben", verklaart Cees Smit, beleggingsexpert bij Today's Group, de koersval.

Het in het Brabantse Deurne gevestigde Ebusco kondigde woensdag aan dat het nettoverlies in de eerste helft van het jaar was opgelopen tot 64,7 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. De omzet daalde verder tot 38 miljoen euro, mede door verschillende productieproblemen.

"Het ziet ernaar uit dat het avontuur over is. We zagen al eerder dat de Vlaamse bussenbouwer Van Hool failliet ging. Het lijkt erop dat dit dezelfde kant op gaat. Hoe lager de koers, hoe minder mensen er nog vertrouwen in hebben", stelt beursanalist Smit.

23 euro

Ebusco ging in oktober 2021 voor 23 euro per aandeel naar de beurs, waarna de koers gestaag omlaagging. Donderdag zakte het aandeel tot een dieptepunt van 1,017 euro.

Tijdens de beursgang zat er volgens Smit "veel fantasie" in het aandeel, omdat de verwachting was dat dieselbussen in heel Europa vervangen zouden worden door elektrische exemplaren. Daarbij was Ebusco een sterke partij met grootaandeelhouders. "Maar in de praktijk verloopt heel die elektrificatie veel langzamer dan mensen hadden gehoopt. En het geld van Ebusco raakt op. De overheid heeft ook nog niet gezegd dat ze er geld in gaat steken. Ze wil dat de elektrificatie doorgaat, dan moet je zo'n bedrijf ondersteunen en zorgen dat er in Nederland alleen nog maar schone bussen rondrijden. Daar ligt een taak voor de overheid, dat is de hoop voor Ebusco", stelt de expert van Today's Group.