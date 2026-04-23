Moederbedrijf Facebook wil 8000 werknemers ontslaan

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 20:45
CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram, is van plan 8000 werknemers te ontslaan. Dat meldt het hoofd van de HR-afdeling in een memo aan werknemers, ingezien door Bloomberg.
De ontslagronde, die 10 procent van het personeel treft, zal plaatsvinden op 20 mei. Naast het massaontslag zal het bedrijf ook geen nieuwe mensen aannemen voor de 6000 functies die op dit moment openstaan.
In de memo laat het bedrijf doorschemeren dat de ontslagronde te maken heeft met een nieuwe investering in AI. Het moederbedrijf van Facebook is druk bezig met geld steken in kunstmatige intelligentie in de vorm van taalmodellen en chatbots.
De ontslagronde wordt nu al aangekondigd omdat de plannen over de massaontslagronde al eerder waren uitgelekt, zo beschrijft het bedrijf in de memo. Reuters meldde half maart dat het zou gaan om ongeveer 20 procent van het personeelsbestand.
