Meer dan 4 miljoen tickets verkocht voor Spelen van 2028 in LA

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 20:09
LOS ANGELES (ANP) - Voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles zijn tijdens de eerste verkoopronde meer dan 4 miljoen tickets verkocht. Dat maakten de organisatoren donderdag bekend.
De kaartjeskopers kwamen uit 85 landen, met de grootste verkoop buiten de Verenigde Staten in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Mexico en Japan. De tickets voor de turnwedstrijden waren het snelst uitverkocht.
"De respons op onze eerste verkoopronde was ronduit historisch", aldus Reynold Hoover, bestuursvoorzitter van de organisatie van de Spelen in Los Angeles. "Fans van dichtbij en ver weg hebben gesproken: de wereld wil deel uitmaken van de Spelen van Los Angeles 2028."
De volgende mogelijkheid om tickets voor de Spelen van LA te kopen is in augustus. Registratie is mogelijk tot en met 22 juli. Fans kunnen maximaal twaalf kaartjes kopen voor olympische evenementen.
Trump heeft een straflijst gemaakt van NAVO-bondgenoten die hij gaat pesten. Moet Nederland bang zijn?

Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

Krijg je ook vakantiegeld als je met pensioen bent?

Je streamingdiensten kosten veel meer dan je denkt. Wat je daaraan kunt doen

Minder drinken zonder wilskracht? Dít verrassende trucje werkt echt, zegt nieuw onderzoek

