Meer dan 4 miljoen tickets verkocht voor Spelen van 2028 in LA

LOS ANGELES (ANP) - Voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles zijn tijdens de eerste verkoopronde meer dan 4 miljoen tickets verkocht. Dat maakten de organisatoren donderdag bekend.

De kaartjeskopers kwamen uit 85 landen, met de grootste verkoop buiten de Verenigde Staten in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Mexico en Japan. De tickets voor de turnwedstrijden waren het snelst uitverkocht.

"De respons op onze eerste verkoopronde was ronduit historisch", aldus Reynold Hoover, bestuursvoorzitter van de organisatie van de Spelen in Los Angeles. "Fans van dichtbij en ver weg hebben gesproken: de wereld wil deel uitmaken van de Spelen van Los Angeles 2028."

De volgende mogelijkheid om tickets voor de Spelen van LA te kopen is in augustus. Registratie is mogelijk tot en met 22 juli. Fans kunnen maximaal twaalf kaartjes kopen voor olympische evenementen.