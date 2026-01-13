Moederbedrijf FlixBus neemt busaanbieder naar luchthavens over

AMSTERDAM (ANP) - Flix, het moederbedrijf van FlixBus, neemt een Luxemburgse aanbieder van shuttlebussen naar Europese luchthavens over. Flix kondigt dinsdag aan een meerderheidsbelang te nemen in platform Flibco.

Hoeveel geld hiermee gemoeid is, meldt FlixBus niet. Met de overname versterkt FlixBus naar eigen zeggen zijn positie in het Europese personenvervoer. Flibco is in meerdere Europese landen actief en biedt bijvoorbeeld een shuttlebus aan tussen Breda en luchthaven Zaventem in Brussel.

Momenteel is Flibco eigendom van het Luxemburgse bedrijf SLG. Dat bedrijf blijft een minderheidsbelang houden. Mensen kunnen nog steeds via Flibco bustickets boeken en de routes van deze aanbieder komen ook beschikbaar op het platform van Flix.

"Door Flibco's innovatieve kracht en operationele kwaliteit te combineren met het wereldwijde netwerk van Flix, zullen we sneller dan ooit uitbreiden naar nieuwe markten", stelt topman Tobias Stüber van Flibco.