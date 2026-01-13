Donald Trump
wordt in zijn tweede ambtstermijn niet alleen gesteund door traditionele Republikeinse miljardairs, maar opvallend genoeg vooral door nieuwe megadonoren uit de techwereld en door mensen met familieleden boeven Volgens een analyse van NBC News
van de officiële FEC-gegevens bestond de topgroep donateurs van zijn super-PAC MAGA Inc. in 2025 uit CEO’s van AI-bedrijven, een topman die in het bestuur van TikToks moederbedrijf ByteDance zit en familieleden van veroordeelde of aangeklaagde criminelen.
De Independent
meldt dat OpenAI‑medeoprichter Greg Brockman in september 2025 maar liefst 12,5 miljoen dollar doneerde, net als zijn vrouw op dezelfde dag, waarmee hij in één klap een van de grootste financiers van MAGA Inc. werd. Brockman prees Trump
daarbij expliciet om zijn “willingness to engage directly with the AI community and approach emerging technology with a growth-focused mindset”, een formulering die haaks lijkt te staan op het beeld van een anti-tech Republikeinse partij.
Minstens zo gevoelig zijn de donaties van personen wier naasten strafrechtelijk onderzocht of veroordeeld waren, en die later opmerkelijke clementie of deals van Justitie kregen. Zo schonk Isabela Herrera, dochter van een miljardair-banker die werd verdacht van omkoping, 2,5 miljoen dollar aan MAGA Inc.
, waarna het Amerikaanse ministerie van Justitie de zwaarste aanklachten liet vallen en een milde plea deal accepteerde. Zulke gevallen passen in een bredere praktijk die The New York Times en anderen als een “pay‑for‑access”-cultuur rond Trump
beschrijven, waarin extreem rijke donoren niet alleen invloed op beleid kopen, maar mogelijk ook voordeel in de rechtszaal.