73-jarige maakte thuis seksfilmpjes van tal van BN'ers

Een Nederlandse man die al met pensioen is, blijkt in zijn eentje verantwoordelijk voor het maken en verspreiden van expliciete seksfilmpjes van tientallen bekende Nederlanders en politici, voorzien van diverse ordinaire en vrouwonvriendelijke teksten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag, schrijft het AD.

Volgens de krant was de 73-jarige Noord-Hollander 'met afstand' de meest actieve gebruiker van MrDeepFakes, een berucht deepfake-platform met miljoenen bezoekers dat na onderzoek van het AD en het Canadese CBS News offline is gehaald.

Het beeld is bijna niet voor te stellen. Een 73-jarige man die achter zijn computer, vermoedelijk gewoon thuis, verantwoordelijk is voor de seksfilmpjes. Geen geavanceerd hackerscollectief, geen schimmige bende in een kelderbox, maar één pensionado die losging op de levens van bekende Nederlandse vrouwen, onder wie SBS6-presentatrice Hélène Hendriks, burgemeester Sharon Dijksma (Utrecht), voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia.