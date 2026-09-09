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FNV: enkele duizenden ov-medewerkers staken tegen kabinetsplannen

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 9:09
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UTRECHT (ANP) - Enkele duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd, meldt vakbond FNV. De vakbonden organiseren woensdag een landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Het gaat om een eerste indicatie van de grootste vakbond van Nederland. Ook andere vakbonden, zoals CNV, doen mee aan de actie.
Door de 24-uursstaking rijden er de hele dag vrijwel geen treinen. De NS-stations waren woensdagochtend leeg. Ook rijden er op sommige plekken geen bussen, trams of metro's, waaronder in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervoerder Arriva probeert de dienstregeling normaal uit te voeren, maar ziet ook veel bussen uitvallen.
De ov-staking is een van de acties van de vakbonden tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid. De bonden willen dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Deze week zijn er onder meer nog stakingen bij metaal- en bouwbedrijven. Eerder werd er ook al gestaakt in de haven.
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