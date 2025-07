Moederbedrijf MediaMarkt overgenomen door Chinees JD.com

DÜSSELDORF (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Duitse moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, Ceconomy, wordt overgenomen door de grote Chinese webwinkel JD.com. Ceconomy telt ruim duizend winkels van MediaMarkt en Saturn in Europa. MediaMarkt heeft in Nederland meer dan vijftig winkels.

Het was al bekend dat JD.com en Ceconomy in vergevorderde onderhandelingen waren. JD.com biedt 4,60 euro per aandeel in contanten, waarmee Ceconomy wordt gewaardeerd op zo'n 2,2 miljard euro. Dat komt neer op een premie van 43 procent ten opzichte van de gemiddelde aandelenkoers over de afgelopen drie maanden.

De deal wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar afgerond. JD.com heeft al toezeggingen gekregen van, naar belangen gemeten, bijna een derde van de aandeelhouders. In een persbericht meldde Ceconomy dat er geen ontslagen of sluitingen van vestigingen zullen plaatsvinden. Overeenkomsten met ondernemingsraden en cao's zullen voor ten minste drie jaar worden gehandhaafd.