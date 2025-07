Veel rustiger in speeltuin na bijtincident met mogelijk een wolf

WOUDENBERG (ANP) - Het is een stuk rustiger dan normaal in de speeltuin en het restaurant bij de Pyramide van Austerlitz, waar woensdag vlakbij een incident met vermoedelijk een wolf was. Vergeleken met een dag eerder zijn er zeker de helft minder mensen, zegt eigenaar Hugo van Kolfschoten. "Nu het zo groot in het nieuws is, kiezen mensen blijkbaar toch eieren voor hun geld."

Een kind zou tijdens het spelen gebeten en meegesleurd zijn door een wolf. Op beelden bij RTV Utrecht is te zien dat de 6-jarige jongen meerdere wonden heeft opgelopen aan zijn rug en onder zijn oksel. Volgens zijn ouders zijn de wonden gehecht in het UMC in Utrecht en is hij weer thuis. DNA-onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht moet snel duidelijk maken of het daadwerkelijk om een wolf ging.

De provincie en drie gemeenten dringen er bij bezoekers sterk op aan voorlopig niet met kinderen naar het gebied te gaan. Van Kolfschoten begrijpt dat, maar maakt zich ook zorgen over de financiële gevolgen voor zijn bedrijf.