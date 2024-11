Moederbedrijf Thuisbezorgd verkoopt Grubhub aan Wonder

AMSTERDAM (ANP) - Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, verkoopt de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub aan branchegenoot Wonder. Just Eat Takeaway zocht al langer naar een koper voor het onderdeel, dat in 2021 werd overgenomen voor 7,3 miljard dollar. Sindsdien heeft het bedrijf voor miljarden aan waarde afgeschreven op de dochteronderneming.

Grubhub wordt nu verkocht tegen een bedrijfswaarde van 650 miljoen dollar. Just Eat Takeaway verwacht dat de netto-opbrengst van de verkoop zo'n 50 miljoen dollar zal bedragen. Afhankelijk van de wettelijke goedkeuringen zal de deal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond.

Volgens topman en oprichter Jitse Groen vergroot de verkoop van Grubhub het vermogen van Just Eat Takeaway om investeringen te doen in landen waar het bedrijf het grootste concurrentievoordeel heeft. Ook heeft de deal een positieve impact op de kapitaalstructuur en liquiditeitspositie van Just Eat Takeaway. De verkoop heeft geen invloed op de eerder afgegeven vooruitzichten voor dit jaar.