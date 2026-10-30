Mogelijk miljarden buitgemaakt bij hack cryptobeurs Binance

ABU DHABI (ANP/AFP) - Binance, 's werelds grootste cryptobeurs, is mogelijk getroffen door een grote hack. Volgens het bedrijf is voor ruim 2,5 miljard dollar (ongeveer 2,24 miljard euro) aan cryptomunten bevroren om diefstal te voorkomen. Binance heeft de handel in bepaalde producten stilgelegd en inmiddels ook alle stortingen en opnames tijdelijk opgeschort.

Binance stelt in soms tegenstrijdige berichten op X dat het geld van gebruikers volledig veilig is, maar belooft ook eventuele verliezen te vergoeden. Het in Abu Dhabi gevestigde bedrijf voert veiligheidscontroles uit en werkt samen met opsporingsdiensten en andere bedrijven om cryptomunten op te sporen en te bevriezen. Het bevroren bedrag kan nog oplopen.

Hoeveel er daadwerkelijk is buitgemaakt, is nog onduidelijk. Blockchainanalysebedrijf Chainalysis schat de waarde van de gestolen cryptomunten op het moment van de diefstal op ongeveer 5,9 miljard dollar. Medeoprichter en voormalig topman Changpeng Zhao spreekt op X van een vermoedelijke hack. Hij schat de totale verliezen op mogelijk iets meer dan 1 miljard dollar.

Als de schatting van Chainalysis klopt, zou het gaan om de grootste cryptodiefstal ooit. De buit zou bijna vier keer zo groot zijn als bij de hack van cryptobeurs Bybit in februari 2025, waarbij 1,5 miljard dollar werd gestolen. Hoe de aanval op Binance kon plaatsvinden, is nog niet bekend.

Cryptobedrijf Tether heeft naar eigen zeggen ongeveer 1,6 miljard dollar tegoeden bevroren vanwege de mogelijke hack. Circle heeft ruim 800 miljoen dollar geblokkeerd. Beide bedrijven geven zogenoemde stablecoins uit, digitale munten waarvan de waarde is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Ze worden onder meer gebruikt voor de handel op cryptobeurzen.

De bitcoin daalde na het nieuws bijna 5 procent in waarde. Ethereum verloor bijna 6 procent en BNB, de cryptomunt van Binance, bijna 10 procent.