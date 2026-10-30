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Likoed grootste partij in definitieve uitslag Israël

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP/AFP) - De Likoed-partij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de parlementsverkiezingen gewonnen, maar zijn politieke blok heeft geen meerderheid behaald. Likoed krijgt 27 van de 120 zetels, blijkt uit de uitslag die de kiescommissie in de nacht van donderdag op vrijdag bekendmaakte. De partij Yashar van oud-legerchef Gadi Eisenkot volgt met 21 zetels.
Netanyahu's blok komt uit op 53 zetels, dat van Eisenkot op 48. Voor een meerderheid zijn 61 zetels nodig. De Arabische partijen Ra'am en de Gezamenlijke Lijst krijgen samen 19 zetels. B'Yachad krijgt twaalf zetels en de Gezamenlijke Lijst elf. De Democraten en Ra'am behalen elk acht zetels.
De opkomst bedroeg 77,9 procent, het hoogste percentage in decennia. Ruim 5,7 miljoen mensen brachten hun stem uit.
De kiescommissie onderzoekt nog mogelijke fouten en klachten. Woensdag wordt de officiële uitslag aan president Isaac Herzog overhandigd. Hij raadpleegt daarna de partijleiders over de vorming van een regering en wijst vervolgens iemand aan die een kabinet mag proberen te vormen.
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