Monitor: veel meer vluchten luchtruim Afghanistan door conflict

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappijen vliegen veel meer door het luchtruim van Afghanistan omdat door het conflict tussen Israël en Iran grote delen van het Midden-Oosten zijn gesloten voor vliegverkeer en alternatieve routes worden gekozen. Volgens luchtvaartmonitor Flightradar24 is er sinds het uitbreken van het conflict vorige week vrijdag een zeer sterke stijging van het aantal vluchten boven Afghanistan te zien.

Flightradar24 stelt dat er nu gemiddeld 280 vluchten per dag via het het luchtruim van het door de Taliban gecontroleerde Afghanistan gaan. Dat waren er gemiddeld ongeveer vijftig per dag voor het Israëlisch-Iraanse militaire conflict begon. Het luchtruim van Iran, Israël en Irak is gesloten. Zo vliegt KLM in ieder geval tot 1 juli niet op Tel Aviv.

Maar ook Libanon, Syrië en Jordanië worden als erg risicovol gezien, onder meer door zorgen over escalatie als de Verenigde Staten mee zouden gaan doen aan de aanvallen op Iran.