Regionale ondernemers bereiken akkoord over overname Vitesse

ARNHEM (ANP) - Een groep regionale ondernemers, verenigd in de Sterkhouders, heeft overeenstemming bereikt om alle aandelen van Vitesse over te nemen. Ze dienen binnenkort een verzoek tot wijziging zeggenschap in bij de licentiecommissie van de KNVB. Dat meldt Vitesse in een persbericht.

Als eerste stap hebben de Sterkhouders het aandeelhoudersbelang (24,9 procent) van Dane Murphy overgenomen. De Amerikaan kondigde onlangs zijn vertrek uit de raad van commissarissen van de club uit Arnhem aan en wilde van zijn aandelen af. De regionale ondernemers hebben ook overeenstemming bereikt met de andere vier aandeelhouders, meldt Vitesse zonder bedragen te noemen.

De Sterkhouders nemen de overige 75,1 procent van de aandelen over van Flint Reilly, Timo Braasch, Leon Mueller en Bryan Mornaghi als de licentiecommissie akkoord is met de wijziging van zeggenschap. Vitesse belooft ook een dekkende begroting bij de KNVB in te dienen. De regionale ondernemers willen net als vorig jaar garant staan.