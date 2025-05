Moody's verlaagt kredietrating van VS

NEW YORK (ANP/RTR) - Moody's heeft vrijdag de kredietrating van de Verenigde Staten met één stap verlaagd van Aaa naar Aa1. De kredietbeoordelaar verwijst hiervoor naar de stijgende schuld en rente "die aanzienlijk hoger zijn dan die van landen met een vergelijkbare rating".

"Opeenvolgende Amerikaanse regeringen en het Congres zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over maatregelen om de trend van grote jaarlijkse begrotingstekorten en stijgende rentelasten te keren", aldus Moody's in een verklaring.

Steven Cheung, de woordvoerder van president Donald Trump, reageerde via een bericht op sociale media op de verlaging en bekritiseerde econoom Mark Zandi van Moody's. Hij noemde Zandi een politieke tegenstander van Trump. "Niemand neemt zijn analyse serieus. Hij heeft keer op keer ongelijk gekregen", aldus Cheung.

De verlaging betekent dat Amerikaanse staatsleningen volgens Moody's niet meer behoren tot de veiligst denkbare beleggingen. Mogelijk wordt het voor de Amerikaanse overheid moeilijker om tegen gunstige rentes geld te lenen. Beleggers lenen makkelijker en tegen een lagere rente geld uit aan overheden met een goede rating, om er zeker van te zijn dat ze hun geld terugkrijgen.

Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de kredietrating van de VS twee jaar geleden al van het hoogste niveau naar AA+. Het was de eerste keer in meer dan tien jaar dat een van de toonaangevende ratingbureaus dit deed. De verlaging volgde op de toenmalige politieke strijd over het schuldenplafond in Washington.