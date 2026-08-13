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Moroccanoil niet langer hoofdsponsor van Eurovisie Songfestival

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 20:30
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GENÈVE (ANP) - Moroccanoil is niet meer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt songfestivalorganisatie European Broadcasting Union (EBU) donderdag tegen Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmeticabedrijf was sinds 2019 de hoofdsponsor van het songfestival.
"We kunnen bevestigen dat Moroccanoil, na zes succesvolle jaren, heeft besloten zijn sponsoring van het Eurovisiesongfestival niet te verlengen. We wensen Moroccanoil veel succes voor de toekomst", laat de EBU weten aan persbureau Belga. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt.
Bij de sponsoring van Moroccanoil, een van oorsprong Israëlisch bedrijf, werden in het verleden al vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. Critici vroegen zich volgens VRT NWS al eerder af of Israël kon blijven deelnemen aan het songfestival dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. De EBU heeft dat tot nu toe steeds ontkend.
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