Porsche wil stoppen met elektrische Taycan, zegt WirtschaftsWoche

STUTTGART (ANP/AFP) - Porsche is van plan om in 2030 te stoppen met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt WirtschaftsWoche donderdag op basis van ingewijden. Het Duitse zakenblad verwijst daarbij naar aanhoudend dalende verkoopcijfers.

Porsche kondigde vorig jaar al aan dat het zijn plannen voor elektrische voertuigen flink terugschroeft vanwege een zwakkere vraag dan verwacht. De Taycan, die in 2019 werd uitgebracht, moest het begin inluiden van een ingrijpende koerswijziging van de autobouwer uit Stuttgart, weg van de verbrandingsmotor. Maar de verkoopcijfers lopen terug: van bijna 41.000 in 2023 naar slechts 16.000 vorig jaar, en niet meer dan 6000 in de eerste helft van 2026.

Volgens WirtschaftsWoche is de ondernemingsraad van Porsche in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit van het management om de productie van de Taycan te stoppen. Porsche heeft nog niet gereageerd op het bericht. De Taycan is niet de enige volledig elektrische auto van het dochterbedrijf van Volkswagen.