ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steenbergen pakt met zilver op 200 vrij volgende EK-medaille

Sport
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 20:31
anp130826175 1
SAINT-DENIS (ANP) - Marrit Steenbergen heeft op de 200 meter vrije slag het zilver veroverd op de EK zwemmen. De 26-jarige Friezin pakte haar vierde medaille op dit toernooi in het Olympic Aquatic Centre van Parijs.
Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en met de gemengde estafetteploeg zilver op de 4x100 wissel.
Steenbergen finishte in 1.54,65 en verbeterde het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Seemanová pakte de Europese titel in een persoonlijk beste tijd van 1.54,38.
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoekers ook honden kunnen huilen van geluk1661167247

Dierenartsen waarschuwen bij deze hitte: deze 5 fouten maken de meeste baasjes — en nummer 2 kan dodelijk zijn

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

kringen-hoogste-lonen-hero

Nederland staat in de mondiale top 5 van hoogste lonen – en dat is minder goed nieuws dan het lijkt

shutterstock_2486330959

Dít zijn 10 simpele en alledaagse gewoontes die je bankrekening laten groeien

shutterstock_2758878175

Werk je in de zorg? Check je pensioen vóór 1 september — anders loop je duizenden euro's compensatie mis

100430425_m

Eenzaam in een relatie: vijf signalen dat je emotioneel verwaarloosd wordt door je partner

Loading