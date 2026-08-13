Steenbergen pakt met zilver op 200 vrij volgende EK-medaille

SAINT-DENIS (ANP) - Marrit Steenbergen heeft op de 200 meter vrije slag het zilver veroverd op de EK zwemmen. De 26-jarige Friezin pakte haar vierde medaille op dit toernooi in het Olympic Aquatic Centre van Parijs.

Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en met de gemengde estafetteploeg zilver op de 4x100 wissel.

Steenbergen finishte in 1.54,65 en verbeterde het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Seemanová pakte de Europese titel in een persoonlijk beste tijd van 1.54,38.